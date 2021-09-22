"Ежедневно в Салониках выявляют в среднем по 3 тыс. зараженных коронавирусом. Город находится в "красной" зоне по эпидемиологической безопасности. Треть случаев приходится на детей в возрасте от 0 до 17 лет. Растет и число госпитализаций", — пишет издание.

Как отмечает газета, низкие темпы вакцинации негативно отражаются на ситуации, поэтому власти Греции рассматривают возможность введения мини-локдауна в Салониках.

"Сегодня министр здравоохранения Греции Танос Плеврис вместе со своим заместителем посетят Салоники, чтобы оценить эпидемиологическую обстановку и принять соответствующее решение", — пишет Еthnos.

Салоники являются вторым по величине городом Греции, население с пригородными районами превышает 1,1 млн человек. Прошлой осенью в городе уже вводился двухнедельный локдаун из-за роста числа заболевших ковидом.