В мероприятии, которое состоится в окрестностях Тюмени, примут участие более 1,5 тыс. человек.

В программе фестиваля — соревнования по спортивному туризму в таких дисциплинах, как водная, комбинированная и горная гонки, а также соревнования по ночному ориентированию на местности.

Все желающие смогут поучаствовать в творческих конкурсах и викторинах, выполнить нормы ГТО, побывать на мастер-классах по скалолазанию, установке палатки, вязании узлов, разжиганию костра, сбору рюкзака.

Кроме того, специалисты научат управлять квадрокоптером и плавать на байдарках.

"Для детей пройдут соревнования "Туристята". Маленьким туристам предстоит переправиться через болото, отыскать следы животных, собрать походный рюкзак и перелететь через ущелье", — отмечается в сообщении.