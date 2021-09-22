"Это лето для нацпарка стало настоящем испытанием на прочность, если говорить о том количестве организованных и самостоятельных туристов, что приезжали к нам на экскурсии и прогулки. Мы официально приняли 1300 тургрупп, что на 30% больше, чем в предыдущем году. Естественно, все они приезжали на больших и малых автобусах вместимостью от 10 до 60 человек. Тысячи людей самостоятельно прибывало и на рейсовых автобусах, и легковых автомашинах", — сказал Калина.

Однако инфраструктура нацпарка, подготовленная к летнему сезону на основе опыта 2020 года, дольно успешно справилась с этим туристическим потоком. К примеру, хорошо показала себя система продажи билетов в электронном виде. Новая схема организации проезда автотранспорта через КПП также не подвела, отметил директор.

По его словам, грамотная работа с туроператорами позволила эффективно разводить и распределять организованные группы туристов по экологическим маршрутам. Так, только смотровая площадка на высоте Эфа принимала в сутки до 3 тыс. человек. Не менее напряженная ситуация наблюдалась и в Танцующем лесу.

"Приняв максимальное число туристов за свою историю, мы видим, что у нацпарка на сегодня еще есть определенные резервы для развития и расширения инфраструктуры гостеприимства. Так, при реконструкции основной дороги через косу планируется увеличить число парковочных мест для автотранспорта. На той же высоте Эфа собирается иначе организовать и расширить стоянки для автобусов и легковых автомашин. Уже ведем сооружение на турмаршрутах более вместительных и удобных смотровых площадок", — добавил директор.

"Сегодня мы отмечаем этот успех и уже готовимся к сезону 2022 года. Но при этом мы громко и настойчиво говорим, что Куршская коса не может бесконечно жертвовать уникальной природой ради приема еще большего число туристов. Ее рекреационные и инфраструктурные возможности ограничены", — подчеркнул Калина.

Куршская коса представляет собой песчаный полуостров длиной 98 км (российская часть — 48 км, литовская — 50 км), шириной от 400 м до 4 км. Это самая длинная в мире песчаная пересыпь. В 2000 году Куршская коса была включена в список Всемирного наследия ЮHЕСКО.