"Авиакомпания AZUR air добавляет в свою полетную программу в Доминиканскую Республику рейсы из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Новосибирска, Уфы и Ростова-на-Дону. Вылеты в аэропорт Ла-Романы запланированы с 1 октября", — говорится в сообщении.

Отмечается, что авиакомпания впервые будет выполнять беспосадочные трансатлантические рейсы в Доминикану из Уфы и Ростова-на-Дону. Рейсы будут выполняться на дальнемагистральных самолетах Boeing 777-300ER.

Компания возобновила выполнение рейсов в Доминикану из Москвы 9 августа.