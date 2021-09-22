Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что программа кешбэка на туры по России с 2022 года будет работать только в низкий туристический сезон. "Мы исходим из того, что выделенных пяти миллиардов на следующий год достаточно для стимулирования спроса в низкий сезон — зима-начало весны и осень-зима", — сказала она на прошлой неделе.

По данным Ростуризма, с начала 2021 года россияне в рамках программы кешбэка купили путешествий по стране на 34 млрд рублей и получили возвраты на 6,7 млрд рублей.