"Анталья входит в топ-7 лучших курортов по темпам вакцинации в Турции, также в городе фиксируется один из самых низких показателей по заболеваемости коронавирусом. С 1 января по 19 сентября 2021 года в Анталье приземлились 33,9 тыс. международных рейсов, которые привезли более 6 млн иностранных туристов. Лидером по числу прибытий за этот период стали граждане РФ – 2 млн 275 тыс., на втором месте гости из Германии – 1 млн 13 тыс.", — пишет портал.

Как отмечает издание, с 1 по 19 сентября на международных рейсах в совокупности прилетели чуть больше миллиона российских и немецких туристов.

Кроме того, Великобритания, которая традиционно входит в первую пятерку стран по турпотоку в Анталью, исключила Турцию из "красного списка" стран с 22 сентября, поэтому туриндустрия страны ожидает роста иностранного турпотока за счет британских путешественников.

По данным министерства культуры и туризма Турции, в этом году в стране рассчитывают принять 25 млн иностранных туристов. До пандемии коронавируса, в 2019 году, Турцию посетили более 45 млн иностранных путешественников, а доходы страны от туризма составили $35 млрд.