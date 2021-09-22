"Мы видим рост впервые за 8 недель. Если на прошлой неделе мы говорили о фазе роста в 11 субъектах, то сейчас к ним добавилось еще 25, и теперь 36 субъектов в фазе роста", — сказала Попова в среду в интервью программе "Поздняков" телеканала НТВ.

По ее словам, рост заболеваемости COVID-19 обусловлен сезонными факторами. "Вторая декада сентября, коронавирус, как все острые респираторные инфекции, дает рост", — сказала Попова, добавив, что прослеживается "корреляция чем больше в регионах привито (от COVID-19), тем меньше интенсивность роста".

Попова пояснила, что требование о вакцинации до 80% взрослого населения для формирования коллективного иммунитета связано с мутациями коронавируса, и стало понятно, что привить 60% россиян недостаточно.

"В РФ какого-то значимого изменения в конструкции вакцин не происходило... У нас абсолютная доказательная база, что российские вакцины эффективно работают и защищают людей", — заявила глава Роспотребнадзора.

По словам Поповой, человек, который не имеет иммунитета, уязвим к болезни. Людям с медицинскими отводами она посоветовала беречь себя и стараться не попадать в места большого скопления людей.

Она также сообщила, что в 61 регионе превышен пороговый уровень ОРВИ.