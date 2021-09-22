"При прогнозировании доходов (бюджета — ИФ) от НДС не учитывалось окончание действия с 1 января 2023 года пониженной ставки НДС при реализации услуг по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа через аэропорты Москвы и Московской области в силу возможного продления указанной льготы", — говорится в документе.

НДС в размере 10% на внутренние авиаперевозки был введен для поддержки отрасли в 2016 году до конца 2020 года, после чего был продлен до конца 2021-го. Российский союз промышленников и предпринимателей просил правительство отложить повышение ставки на период после 2024 года — в противном случае дополнительная налоговая нагрузка на авиакомпании составит около 30 млрд руб., оценивали в РСПП.

Минфин РФ был против продления льготы, тем не менее, в июне Госдума одобрила поправки в Налоговый кодекс, которые пролонгировали действие 10%-го НДС до конца 2022 года.

Отдельное послабление несколько лет было введено для внутренних рейсов в обход аэропортов Москвы — для них установили нулевой НДС, причем бессрочно. На все полеты в Крым, Калининград и города Дальнего Востока до января 2025 года ставка НДС также нулевая.