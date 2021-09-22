"Торговые секторы экономики, вошедшие в перечень пострадавших отраслей, за восемь месяцев этого года увеличили выручку (...) к тому же периоду 2019 года — на 47%. Рост оборотов в сфере услуг составил 39,7%", — сказал Ефимов "Интерфаксу".

Он добавил, что в общей сложности пострадавшие отрасли нарастили оборот по сравнению с январем-августом 2019 года на 43%, тем же периодом 2020 года — на 55%.

Руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов, в свою очередь, добавил, что обороты московского общепита за указанный период составили 236,4 млрд руб., что на 44% больше уровня аналогичного периода 2020 года. До показателей 2019 года они не дотягивают 3%.

"В гостиничном секторе обороты за 8 месяцев этого года составили 47,6 млрд руб., превысив на 84% показатели того же периода 2020 года и на 10,2% — 8 месяцев 2019 года", — добавил Пуртов.

Столица в первом полугодии стала лидером по приросту числа туристов: по сравнению с 2019 годом он составил 31%.