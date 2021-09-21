"Сегодня в полдень следователи, ведущие мое уголовное дело, пришли к мнению о том, что я, Богданов Дмитрий Владимирович, особой опасности для общества не представляю, и потому меня можно перевести на подписку о невыезде", — написал Богданов в Facebook.

Он отметил, что с него уже сняли электронный браслет, и с понедельника он может свободно передвигаться по городу.

Дмитрий Богданов был задержан 2 июня в аэропорту Сочи и после этого арестован. Против него возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Затем ему предъявили второе обвинение по ч.4.ст. 160 УК РФ (растрата или хищение чужого имущества). Богданова обвинили в затягивании процесса передачи санатория государству.В конце августа Краснодарский краевой суд изменил ранее назначенную ему меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

На прошлой неделе было подписано соглашение о передаче санатория новому владельцу – общественно-государственной просветительской организации "Российское общество "Знание". Сделка состоялась 15 сентября. Документы, заверил нотариус, Богданов и гендиректор общества "Знание" Максим Древаль.