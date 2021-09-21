Отмечается, что ставший уже традиционным фестиваль "Твоя Рязань" — уникальное мероприятие, которое предлагает жителям и гостям города прикоснуться к истории, географии, культуре, изучить архитектурные объекты, познакомиться и пообщаться с интересными людьми.

Фестиваль объединяет лучших гидов, частные, государственные и муниципальные музеи.

"Фестиваль постоянно развивается. Сейчас он включает в себя 20 интереснейших маршрутов разной тематической направленности", — говорится в сообщении.

Среди экскурсий — маршруты "Рязань историческая", "Рязань живописная", "Рязань православная", "Рязань литературная", "Рязань финансовая", "Рязань академика И.П. Павлова", "Рязань — столица ВДВ", "История холодного оружия", квест-экскурсия "А у нас в Рязани грибы с глазами" и многие другие.

Все экскурсии и посещение музеев проводятся бесплатно. Они состоятся при любой погоде. Для участия в фестивале необходимо соблюдать масочный режим, отмечает пресс-служба.