"Задержка с признанием российских вакцин ВОЗ стимулирует отдельные категории россиян искать возможности привиться препаратом, дающим возможность путешествовать в большинство стран мира. В свою очередь, туроператоры готовы помочь туристам отправиться за границу за прививкой, признанной ВОЗ. Среди самых популярных стран для вакцинных туров – Сербия и Германия", — рассказала она.

Как отметила Ломидзе, спрос на такие туры есть: в основном запросы поступают от россиян, которые часто путешествуют за границу по гуманитарным причинам (родственники, близкие партнеры, учеба), по делам бизнеса, а также от тех, кто хочет обеспечить себе выезд в качестве туриста в страны Евросоюза.

По ее словам, наибольшим спросом у туристов пользуются вакцинные туры в Сербию. Страна бесплатно вакцинирует иностранных граждан препаратами Pfizer, BioNTech, Astra Zeneca, Sinopharm (на выбор). Кроме того, направление для россиян безвизовое и есть регулярное авиасообщение. Для въезда в Сербию потребуется справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанным не ранее чем за 48 часов до въезда в страну.

"Российские туроператоры предлагают вакцинные путевки на три дня. Как правило, они включают авиаперелет, размещение в гостинице с питанием, трансферы, получение официального подтверждения записи на вакцинацию, а также ассистента в качестве сопровождающего на прививку, все таксы и сборы, и медицинскую страховку. Стоимость тура без перелета начинается от 21 тыс. рублей на человека, с перелетом – от 50 тыс. рублей", — пояснила Ломизде.

Как отметила эксперт, вакцинный тур в Германию обойдется туристу значительно дороже. Так, прививка Pfizer/Biontech в Мюнхене – 580 евро с человека или 50 тыс. рублей, одна доза (необходимо две прививки). Прививка Johnson & Johnson в Баден-Бадене – 870 евро с человека или 75 тыс. рублей (нужна одна прививка). В стоимость услуги входят вакцинация и оформление медицинского приглашения. Дополнительно оплачиваются услуги переводчика – от 60 евро в час (минимум 2 часа). Также потребуется отплатить перелет и проживание.

Ломидзе подчеркнула, что самостоятельно записаться на прививку или прибыть на место вакцинации без предварительной записи через туроператора иностранным гражданам нельзя. В Германии это правило касается даже объекта размещения – бронь необходимо сделать только через туркомпанию.

На прошлой неделе представители ВОЗ заявили о приостановке заявки России на одобрение "Спутника V" до проведения новой инспекции завода производителя. При этом сроки для завершения оценки и регистрации вакцины пока не называются.

Среди европейских стран "Спутник V" признают Хорватия, Кипр, Греция, Болгария, Эстония. Остальные страны ЕС разрешают въезд туристам, которые привились препаратами, одобренными ВОЗ: AstraZeneca, Janssen, Moderna и Pfizer / BionTech, а также две китайские вакцины: Sinopharm и Sinovac.