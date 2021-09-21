Относительно августа 2020 года, когда на показателях выполнения зарубежных рейсов из РФ продолжали значительно сказываться ковидные ограничения, пассажиропоток аэропорта вырос на 80,6%.

На внутренних линиях в августе обслужено 2,8 млн человек, на международных — 1,2 млн.

С начала этого года "Шереметьево" обслужило 19 млн человек (-44% к 2019 г., +41,4% к 2020 г.): внутренними рейсами отправлено 14,2 млн пассажиров, за рубеж — 4,8 млн.

Самыми популярными зарубежными направлениями в январе-августе стали Анталья, Стамбул, Ереван, Мале, Бишкек; федеральными — Сочи, Симферополь, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Калининград. Основной объем пассажиропотока за этот период обеспечили "Аэрофлот", "Россия", Nordwind Airlines, "Победа", "Икар", Royal Flight и "Северсталь".

Как сообщалось, пассажиропоток "Домодедово" в августе 2021 года снизился в сравнении с августом "доковидного" 2019-го на 14%, до 2,8 млн человек. В августе 2020 года, когда мировое авиасообщение было более существенно ограничено, чем сейчас, "Домодедово" обслужило 2,3 млн человек. Еще один аэропорт Московского авиаузла "Внуково" пока не отчитывался о перевозках за прошлый месяц.