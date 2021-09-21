"Думаю, до восстановления до уровня 2019 года должно пройти еще некоторое время – возможно, два-три года. Есть несколько причин снижения показателей. Во-первых, как в прошлом, так и в этом году не приехали иностранцы, и нет никаких гарантий, что они приедут в следующем году. Есть ощущение, что даже потом «страновая» картинка не будет соответствовать доковидной ситуации", — сказал он в интервью журналу "Объединенной судостроительной корпорации".

По словам Олерского, до пандемии соотношение российских и иностранных путешественников в его компании составляло 65 к 35%. Поэтому в результате закрытия границ она потеряла более трети клиентов, на которых приходилось порядка 50% прибыли круизного оператора. Он подчеркнул, что российские туристы, несмотря на то, что их стало больше, не смогли полностью заместить иностранных на речных круизных лайнерах.

"Ряд компаний – таких, как "Мостурфлот", "Донинтурфлот", которые работали в основном на иностранных туристов, вышли на российский рынок. В результате даже повышенный спрос со стороны россиян не закрыл все те предложения круизного турпродукта, которые появились в результате отсутствия иностранцев. Из 26 единиц флота большой пассажировместимости, которые есть у компании "ВодоходЪ", в работе только 17, а девять находятся в отстое в Нижнем Новгороде. Вот наглядная иллюстрация отсутствия полноценного, сбалансированного спроса", — сообщил эксперт.

Он добавил, что положительным трендом в продажах речных круизов стало «омоложение» пассажиров. Если раньше такие путешествия выбирали в основном туристы старшего возраста, то сейчас средний возраст клиента составляет 54 года.

"В сознании среднего и старшего поколения речной круизный теплоход – это такое грустное транспортное средство с маленькими каютками и отсутствием интересной программы на борту. Сегодня мы делаем акцент на улучшение как бортовых программ, так и программ в местах посещений, делаем круизы тематическими, и это позволяет расширять возрастную категорию. Средний возраст нашего туриста сейчас 54 года с заметной тенденцией омоложения. Причем 25% – это от 30 до 50 лет, и 50% – это диапазон 50–70. Если сравнивать с общемировой тенденцией – а такие задачи есть у всех круизных компаний, – мы выглядим получше и поинтереснее с точки зрения возрастных трендов", — подчеркнул Олерский.

По словам эксперта, круизная отрасль нуждается в поддержке государства для строительства новых круизных судов из-за низкой покупательной способности россиян и короткой навигации, которая позволяет использовать большинство теплоходов лишь 5,5 месяцев в году. Одной из мер господдержки, которая "здорово работает", он назвал компенсацию процентной ставки.

По данным Российской палаты судоходства, в обычные годы ежегодно по российским рекам путешествуют от 300 до 400 тыс. туристов. Убытки операторов речных круизов в 2020 году из-за пандемии достигли 1,6 млрд рублей.