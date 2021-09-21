Паэлья – блюдо из риса, в который добавляют мясо, морепродукты, овощи. Ее родиной считается испанская провинция Валенсия, где паэлья появилась 500 лет назад как еда для бедняков. По классическому рецепту в блюдо кладут мясо курицы и кролика, улитки, фасоль, артишоки, лук и чеснок. Морепродукты и рыбу в паэлью стали добавлять для туристов. 20 сентября считается днем, когда в Валенсии завершается сбор риса, и поэтому праздником паэльи решено было сделать эту дату.

Гости праздника, который прошел на Усачевском рынке, могли попробовать и купить навынос настоящую валенсийскую паэлью по традиционному рецепту, в который вошли курица, кролиц, фасоль, шафран, оливковое масло и рис. Само название паэлья происходит от названия специальной сковороды, на которой она готовится – paella или paellera. Именно такой огромной сковороде приготовил знаменитое блюдо шеф-повар ресторана PaPaella Виктор Лобзин.

В тот же день, 20 сентября, в самой Валенсии состоялся финал кубка World Paella Day CUP, на котором 36 шеф-поваров из 20 стран соревновались в приготовлении паэльи. Победителем в этом году стала Ноэлия Паскуаль, шеф-повар ресторана Cachito в Эльче (провинция Аликанте). Впервые такие соревнования были организованы в 2020 году.