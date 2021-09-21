"Сентябрьская акция "День без турникетов" охватывает около 100 креативных площадок города. На экскурсии приглашают киностудии, культурные центры, галереи, арт-пространства и мастерские", — привели слова Сергуниной в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

В этот раз акция посвящена креативным индустриям. Все мероприятия в ее рамках пройдут очно, для их посещения необходима предварительная регистрация на сайте проекта (turniketov.net).

В рамках акции в сентябре можно будет посетить "Союзмультфильм", музей-театр "Булгаковский дом", кинокомпанию "Улица Сергея Эйзенштейна", Московский культурный фольклорный центр под руководством Людмилы Рюминой, культурный центр "Хитровка", Центральный московский ипподром.