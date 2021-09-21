"В рамках акции организуются бесплатные посещения музеев и других объектов туристского интереса, а также водные, автобусные и пешеходные экскурсии по городу. Развлекательные мероприятия включают мастер-классы, квесты, концерты и поход в океанариум", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что социальную акцию проводит правительство Петербурга вместе более чем с 70 организациями (музеями, туроператорами, библиотеками, перевозчиками). Она рассчитана и на жителей города, и на туристов.

Для посещения мероприятий необходимо заранее пройти регистрацию на туристском портале Петербурга: visit-petersburg.ru. Участники предложили около 10 тысяч бесплатных экскурсий и билетов. Организаторы обещают, что программа будет обновляться и дополняться ежедневно.

Акция продлится с 21 по 28 сентября, сообщается на туристском портале Петербурга.

Программа проходит в северной столице при поддержке губернатора Александра Беглова уже в третий раз. Первая состоялась год назад, вторая — в майские каникулы и была посвящена открытию летнего сезона. В этот раз акция посвящена Всемирному дню туризма, который отмечается 27 сентября.

Беглов считает, что проведение Всемирного дня туризма в этом году призвано привлечь внимание к необходимости скорейшего восстановления отрасли, а социальная акция "Гостеприимный Петербург" является для города своего рода "днем открытых дверей". "С туризмом связаны около 50 отраслей. Пандемия стала настоящим испытанием и для путешественников, и для туристской отрасли", — сказал Беглов.