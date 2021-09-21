"По инициативе Ростуризма, создан технический комитет "Туризм и сопутствующие услуги", в рамках которого ведется разработка ряда ГОСТов для всех ключевых видов туризма. Комитет начал функционировать в середине лета. Разработка стандартов позволит нам внедрить и применить элементы устойчивого туризма во все остальные виды туризма. Ключевые принципы нужно сделать законодательным документом на уровне российских ГОСТов, что позволит многим предприятиям учитывать такие элементы", — рассказала она, выступая на конференции, организованной при содействии турофиса Германии в России (DZT).

Как пояснила Лысенкова, сейчас в России нет организации, которая сертифицирует объекты на предмет соблюдения устойчивого туризма, однако такая инициатива есть у Российского союза туриндустрии (РСТ).

"На текущий момент со стороны гостиничных объектов существует обязательная классификация, которая больше направлена на определение типа и характеристики объекта для определения соответствующего уровня звездности. В будущем, надеюсь, решения и нормы развития устойчивого туризма будут применяться", — добавила она.

Замглавы Ростуризма напомнила, что совместно с Минприроды ведомство ведет работу над изменением в законодательстве термина "экологический туризм". Также в рамках работы Ростуризма разрабатывается новый отраслевой закон, который будет учитывать современные требования к развитию туризма.

Устойчивый туризм – это путешествия, которые не наносят ущерба местам, куда приезжают туристы. В частности, речь идет о сохранении экологии, культурного наследия, образа жизни и традиций местных жителей тех городов, курортов, и природных объектов, которые принимают большие потоки туристов. Как правило, принципы устойчивого туризма включают сохранение природных ландшафтов и животного и растительного мира, сортировку отходов и раздельную переработку мусора, внимание к проблемам изменения климата, отказ от экскурсий, которые могут нанести вред животным или окружающей среде, экономию воды и других ресурсов.