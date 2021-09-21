"В России существует много механизмов устойчивого туризма, которые применяют гостиницы, однако эти методы еще не носят массовый характер. Ростуризм готов выставить площадку для межведомственного взаимодействия. Мы всех приглашаем в группу по устойчивому развитию туризма, которую по итогам текущей конференции соберем из наших коллег из других ведомств и общественных организаций, а также из учебных заведений, чтобы на единой площадке искать новые походы и решения", — рассказала она на конференции, организованной при содействии турофиса Германии в России (DZT).

Как отметила Лысенкова, развитию туризма в РФ помогает нацпроект, однако большинство его механизмов не направлены на регулирование конкретного вида туризма.

"Все мероприятия нацпроекта сквозные, позволяющие сбалансированно развивать страну и те виды туризма, которые есть в разных субъектах. Но это, в том числе, позволяет мне с уверенностью сказать, что в каждом мероприятии нацпроекта могут быть реализованы инвестиционные проекты, поддержка грантами МСП, в том числе и тех, кто занимаются устойчивым развитием туризма", — пояснила она.

Лысенкова напомнила, что в России нет организации, которая сертифицирует объекты на предмет соблюдения устойчивого туризма, но такая инициатива есть у Российского союза туриндустрии (РСТ).

"Мы, безусловно, ждем открытия границ, потому что какой бы бенефит не получил внутренний туризм от происходящей ситуации, развитие туризма невозможно без международных путешествий и экономически, и социально. Конечно, мы надеемся, что сможем в рамках и деловых миссий, и в процессе совершенствования устойчивого развития перенимать зарубежный опыт и показывать наши передовые технологии", — заключила замглавы Ростуризма.

Кроме того, на конференции выступили представители государственных структур и общественных организаций России и Германии, объявившие устойчивый туризм одним из приоритетов. Среди них – полномочный министр и постоянный заместитель посла Германии в Москве Беате Гжески, руководитель бюро Фонда Ханнса Зайделя Ян Дрезель, глава DZT в России Алла Беликова и другие.

На конференции было представлено практическое руководство по развитию устойчивого туризма, которое национальный офис по туризму Германии передал российской стороне. В турофисе Германии в Москве надеются, что межведомственная рабочая группа возьмет пособие за основу, адаптирует его под возможности в России и приведет его в область практического применения.

Устойчивый туризм – это концепция развития отрасли, при которой турбизнес и турист стремятся минимизировать ущерб для окружающей среды благодаря использованию энергосберегающих технологий, биоразлагаемых материалов и т.д.