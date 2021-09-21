Обладателем первого места в рейтинге и премии Tripadvisor traveller’s choice стал отель Seven Seas Hotel Blue 5* в Сиде, который входит в группу OTI Hotels & Resorts. Он также занял 18-е место в рейтинге 25 лучших отелей "все включено" в мире.

Пользователи сервиса называют отель "крутейшим для семейного отдыха". Хвалят зеленую территорию, интерьеры номеров, пляж и бассейны, разнообразную кухню, доброжелательность персонала. Отдельно туристы упоминают, что в отеле строго соблюдаются меры эпидемиологической безопасности – персонал носит маски, соблюдает дистанцию, объекты постоянно проходят проверки контролирующих органов.

Второе место среди лучших турецких отелей "все включено" занял Sherwood Dreams Resort в поселке Богазкент в регионе Антальи, третье — отель Xanadu Island в Туртугрейсе в провинции Мугла.

Первые три места в рейтинге лучших отелей мира с системой "все включено" заняли Ikos Olivia Hotel на Халкидиках в Греции, The Palms на острове Занзибар в Танзании и Excellence Playa Mujeres на курорте Плайя-Мухерес в Мексике.

Обладателями знака Traveller’s choice стали также еще три отеля бренда OTI Hotels&Resort в Турции. Это Seven Seas Hotel Life 5* в Кемере, Otium Family Eco Club 5* в Счиде и Xanadu Resort 5* в Белеке. В России отели сети эксклюзивно продает туроператор Coral Travel.