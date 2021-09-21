С острова Пальма на Тенерифе вывезено уже около 360 туристов. Еще около 180 ожидают эвакуации в ближайшее время. Полностью эвакуировано четыре населенных пункта.

По словам экспертов, если лава достигнет океана, то существует риск выбросов токсичных газов и взрывов.

Согласно данным Института вулканической активности Канарских островов, лава температурой выше 1 тыс. градусов по Цельсию двигается со скорость около 700 метров в час. Главным образом, потоки лавы двигаются по практически ненаселенным районам острова.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес в связи со сложившейся ситуацией отложил отъезд в Нью-Йорк и прибыл на остров.

Предыдущий раз на острове в 1971 году извергался вулкан Тенегия.