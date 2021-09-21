"Сегодня историческое событие. Мы не просто возрождаем Триумфальную арку, мы прикасаемся к дореволюционной истории Хабаровска. Визит цесаревича Николая стал важным событием в истории нашего города. Мы не забываем нашей истории. Кто забудет историю, у того нет будущего", — цитирует пресс-служба мэра Хабаровска Сергея Кравчука.

Наследник династии Романовых посетил Хабаровск 130 лет назад. К его приезду была построена деревянная арка, но со временем она была утрачена. Хранители истории города уже много лет пытались восстановить арку, разрабатывали проект, выбирали место, искали спонсоров. На этот раз вопрос решен положительно, триумфальная арка будет возведена на средства благотворителей. Ее установят в районе Комсомольской площади, недалеко от набережной Амура.

"Триумфальную арку намерены установить перед лестничным спуском на набережную. Проект уже готов. Его осталось согласовать с правительством края. Сама конструкция будет представлять из себя шестиметровое сооружение, выполненное из современных антивандальных материалов", — сказал заместитель руководителя Общественной палаты Хабаровска Андрей Никонов.

На торжественной церемонии закладки памятного камня присутствовал митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий. Он благословил начинание властей и благотворителей и освятил памятный камень.