"С начала года Сочи посетило 5,6 млн туристов, что на 10% больше чем в 2019 году", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе горадминистрации во вторник.

При этом более 1,6 млн человек целенаправленно посетили объекты экологического туризма.

"В Сочи увеличился спрос на сельский туризм. Если еще пять лет назад на курорте насчитывалось порядка десяти хозяйств, предназначенных для агротуризма, то сейчас количество таких объектов показа увеличилось вдвое", — отметили в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, наиболее популярным направлением агротуризма стала Красная Поляна.

"Гостям предложены эко-тропы в горах и гастрономические путешествия. Людей интересуют определенные блюда, они хотят также узнать рецепты местных специалитетов. И популярность таких путешествий со временем будет только возрастать", — процитировали в пресс-службе заместителя мэра Сочи Инну Петухову.