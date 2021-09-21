Компания сможет летать по этому направлению до семи раз в неделю, следует из материалов на сайте Росавиации.

"Аэрофлот" планирует начать полеты в Мексику, а также Доминикану, Маврикий и Иорданию, говорил в августе глава компании Михаил Полубояринов. По данным сервиса "Яндекс-расписание", рейсы "Аэрофлота" из "Шереметьево" в Канкун начнутся со 2 ноября и будут выполняться до конца марта с частотой три раза в неделю.

Сейчас, по данным "Яндекс-расписания", рейсы Москва — Канкун выполняют авиакомпании AZUR air и Nordwind, работающие по заказу туроператоров.

Оперштаб РФ по борьбе с COVID-19 разрешил запустить прямое авиасообщение с Мексикой с 25 мая.