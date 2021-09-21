Как напоминают авторы документа, текст которого есть в распоряжении портала "Интерфакс-Туризм", Федеральная антимонопольная служба разработала и представила на общественное обсуждение проекты законов, которые запрещают реализацию гостиничных услуг по ценам, превышающим установленные государством предельные значения во время проведения особо значимых международных мероприятий. Гостиницы будут обязаны доводить до сведения потребителей информацию о размерах предельных цен на гостиничные услуги, в том числе на своих сайтах. За невыполнение этого требования им грозит штраф для должностных лиц – до 50 тыс. руб., для ИП и юридических лиц – до двукратного размера излишне полученной выручки.

"Полагаем, что указанная законодательная инициатива противоречит рыночной природе индустрии гостеприимства и общепринятым в мире практикам ее развития. В особенности несвоевременно введение регулирования цен на гостиничные услуги во время проведения событийных мероприятий в условиях, когда международный, деловой, конгрессный и ряд других видов туризма находятся в тяжелейшем кризисе в связи с пандемией. К примеру, загрузка отелей Санкт-Петербурга в 2020 году снизилась по сравнению с уровнем 2019 года на 63%, а доходы — на 65%", — говорится в письме.

Как отмечают его авторы, ценовое регулирование, осуществляемое посредством установления тарифов или их предельного уровня, характерно для экономических отношений с участием субъектов естественных монополий, к которым не относятся гостиничные предприятия.

"Так, органы исполнительной власти вправе устанавливать тарифы на теплоэнергию, электроэнергию, водоснабжение. Гостиничный сектор характеризуется отсутствием субъектов естественных монополий, и применение к нему метода регулирования в виде установления, согласования тарифов противоречит принципам антимонопольного законодательства", — подчеркивается в документе.

Его авторы напоминают, что соотношение спроса и предложения на услуги размещения в период проведения крупных мероприятий, помимо их значимости для участников, определяется уровнем развития гостиничной базы соответствующей категории комфортности и временем проведения.

"Крупные конгрессные мероприятия с большим числом участников проводятся в абсолютном большинстве в городах с высоким предложением услуг размещения в отелях бизнес-класса. Кроме того, крупные деловые форумы, как и торгово-промышленные выставки, как правило, проводятся в низкий туристский сезон. У нас же Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проводится на пике туристского сезона в период "белых ночей". Исключение также до последнего времени составлял Всемирный экономический форум в Давосе (ВЭФ), который проводился в высокий зимний сезон на горнолыжном курорте. В итоге именно ВЭФ и ПМЭФ демонстрируют самые высокие цены на гостиницы при проведении подобного рода международных мероприятий", — говорится в письме.

В документе также подчеркивается, что ФАС аргументирует актуальность ограничения цен на гостиничные услуги, в первую очередь, необходимостью экономии бюджетных средств на проживание официальных делегаций.

"Однако никаких данных, показывающих, насколько в этой связи увеличиваются расходы бюджета и какую долю в этом увеличении занимает именно рост цен на гостиницы, равно как и анализ последствий принятия данных законопроектов для бизнеса и для бюджета, в представленных документах не содержится", — отмечают его авторы.

Они напоминают, что средняя стоимость номера в отелях Петербурга во время ПМЭФ-2021 выросла на 10% по сравнению с уровнем 2019 года. При этом цена обычного билета участника форума за тот же период увеличилась в 2,4 раза – с 350 тыс. руб. до 840 тыс. руб., а премиального пакета – с 410 тыс. руб. до 960 тыс. руб. Кроме того, подорожали парковка и питание. Все это, по мнению общественников, означает, что стоимость участия в ПМЭФ резко выросла не за счет услуг проживания, а за счет монопольно высоких цен на участие непосредственно в мероприятиях форума.

"Получается, что, с одной стороны, у нас реализуется направленный на создание туристской инфраструктуры новый национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства". А с другой — возникают законодательные инициативы, прямо направленные на снижение эффективности капитальных вложений в строительство и реконструкцию гостиниц со всеми вытекающими последствиями, в том числе с точки зрения создания отельной базы, которой недостаточно для проведения тех же международных массовых мероприятий. С учетом сказанного предлагаем отказаться от антирыночной практики регулирования цен на гостиничные услуги и сосредоточиться на стимулировании строительства новых отелей бизнес-класса в городах, где проводятся экономические и инвестиционные форумы, в том числе, при дальнейшей реализации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", — подытоживают авторы письма.

Среди подписавших письмо – руководители Российского союза туриндустрии, "Деловой России", Российской гостиничной ассоциации, Федерации рестораторов и отельеров, "Опоры России", РСПП, ТПП, объединений отельеров Татарстана, Крыма, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Иркутской области и других профильных общественных организаций.