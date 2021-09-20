В отличие от пятивагонных составов (в каждом — 341 место) новые поезда повышенной комфортности рассчитаны на 727 пассажиров.

Привычное "зеркальное" расписание движения поездов сохранится, отмечают в РЖД.

Компания добавляет, что аналогичные "Ласточки" увеличенной составности до конца года планируется запустить в Нижний Новгород и Смоленск.

Как сообщалось, на маршруте между Москвой и Минском РЖД с сентября увеличили составность одной из "Ласточек", поставив на маршруте сдвоенный состав из 10 вагонов. Замглавы РЖД Дмитрий Пегов в начале сентября говорил журналистам, что количество мест на этом маршруте будет увеличено на всех поездах. "В ближайшее время планируем обсудить с белорусской стороной, чтобы все "Ласточки" были 10 вагонов. Рано или поздно спрос на поездки нас к этому приведет. Сейчас надо согласовать баланс поездов", — отмечал он.

РЖД отправили в первый рейс скоростной международный поезд "Ласточка" между Москвой и Минском 30 апреля. Пассажирам доступны три класса обслуживания — бизнес, эконом и базовый.