«Мы рассматриваем возможность увеличения собственной туристической перевозки в Египет и ждем информации по распределению новых квот по регионам среди авиаперевозчиков. Полетная программа запланирована с начала ноября по конец марта», — сообщили в пресс-службе туркомпании.

Как отметили в «Интуристе», туристам будут доступны блоки мест на рейсах авиакомпании S7 из Екатеринбурга, Казани, Самары и Уфы. «Рейсы прямые, по одному из каждого города вылета в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Блоки жесткие, места будут предлагаться только в эконом-классе», — пояснили в компании.

Полеты в Хургаду из Екатеринбурга начнутся с 3 ноября, в Шарм-эль-Шейх – со 2 ноября и по вторникам. Полеты из Казани в Хургаду будут осуществляться по субботам с 6 ноября, в Шарм-эль-Шейх – по пятницам с 5 ноября. Рейсы из Самары в Хургаду будут выполняться по вторникам со 2 ноября, а в Шарм-эль-Шейх – по понедельникам с 1 ноября. Из Уфы в Хургаду можно будет улететь по четвергам, начиная с 4 ноября, и по средам в Шарм-эль-Шейх с 3 ноября. Из Саратова туроператор предлагает пакеты с перелетом на рейсах Red Wings, которые перевозчик выполняет раз в неделю.

Кроме того, с 3 октября туроператор повезет туристов из московского региона в Шарм-эль-Шейх на рейсах AZUR air из аэропорта Жуковский. Рейсы будут выполняться три раза в месяц. Продолжительность туров от 9 ночей.

РФ с 9 августа в ограниченном объеме возобновила регулярные рейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. 16 августа оперштаб правительства по борьбе с завозом и распространением коронавируса разрешил увеличить число разрешенных рейсов втрое и добавить к Москве регионы. Рейсы можно выполнять из 41 города.

С 21 сентября Росавиация разрешила увеличить количество регулярных рейсов на египетские курорты на взаимной основе с 15 до 25 рейсов в неделю на каждом маршруте. Также разрешены рейсы из пунктов РФ, из которых возобновлены международные полеты, в Хургаду и Шарм-эш-Шейх с 1 до 3 рейсов в неделю на каждом маршруте. К региональным аэропортам вылета добавлены Псков, Магадан, Мурманск и Чита.

Туроператоры с сентября начали увеличивать объем перевозки в Египет. Помимо российских авиакомпаний, туры предлагаются на рейсах египетских перевозчиков, также получивших разрешение на полеты. Так, TUI Россия возит туристов на самолетах Egypt Air, Coral Travel – Air Cairo. Кроме того, Coral Travel предлагает рейсы со стыковкой в Анталье.