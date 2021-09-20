«Отели в Турции отказываются заселять в номера одиноких мужчин, равно как и путешественников мужского пола, планирующих проживать в одном номере. Администрация объектов размещения объясняет, что забронировать номер можно только в том случае, если мужчина путешествует с женщиной или своим ребенком», — пишет издание.

Как рассказал газете один из туристов, ему было отказано в заселении в пятизвездочный отель Lujo в Бодруме, потому что он планировал там проживать один. С другом заселиться в номер также не получилось. В администрации гостиницы объяснили, что это политика отеля.

По словам генерального директора сети турагентств «Розовый Слон» Алексана Мкртчяна, политика незаселения одиноких мужчин или двоих и более туристов мужского пола в один номер действует уже очень давно.

«В основном речь идет только о некоторых отелях, особенно тусовочных, куда приезжает много молодых девушек, и где организуется активная вечерняя анимация. Если приезжают отец и сын, то, конечно, их поселят. Если приезжают парни, которые не приходятся друг другу родственниками, то есть вероятность отказа», — пояснил он порталу «Интерфакс-Туризм».

При этом администрация гостиницы сохраняет за собой право отказать без объяснения причин. «Аргументировать это никак нельзя, они и не пытаются. Потому что любой отказ по гендерному признаку противоправен. Так отель обеспечивает защиту молодых девушек, которые тоже приехали на отдых в гостиницу, и поддерживает безопасность на территории объекта размещения», — добавил эксперт.

Как сообщают российские турагенты в соцсетях, туристу-мужчине могут отказать в размещении в гостинице, даже если он приехал с семьей, но хочет заселиться в отдельный номер. Однако в этой ситуации, по их словам, есть выход: нужно договориться заранее с отелем и туроператором об условиях проживания и доказать родство. Тогда проблем с получением номера не будет.