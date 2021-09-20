Полеты начнутся из аэропорта "Внуково" и будут выполняться два раза в неделю, сообщила журналистам представитель перевозчика. С ноября добавится еще один рейс в Тобольск, а с января 2022 года полеты туда будут выполняться четыре раза в неделю.

Сейчас Тобольск не имеет собственного аэропорта, все авиаперевозки осуществляются через тюменское "Рощино". В конце этой недели, как ожидается, в 30 км к югу от Тобольска откроется отдельный аэропорт. Инвестором проекта выступает "СИБУР", у которого в Тобольске расположены крупные производственные активы. Управлять аэропортом будет профильный холдинг "Аэропорты регионов" (входит в "Ренову" Виктора Вексельберга).

Новый аэропорт расположится на территории Ворогушинского и Санниковского сельских поселений, он сможет принимать самолеты Airbus А321, Boeing 737, Ту-204 и др.