"До конца суток 20 сентября и далее в течение суток 21 сентября местами по Ставропольскому краю ожидается сильный дождь в сочетании с грозой и градом", — говорится в сообщении.

Отмечается, что непогода может привести к нарушению работы дренажных систем, подтоплению низинных участков в населенных пунктах и на автодорогах, повреждению линий связи и электропередачи, слабо закрепленных конструкций, деревьев и рекламных щитов, ухудшению ситуации на автодорогах. Также возможны повреждения сельскохозяйственных культур и строений.

Последние две недели на Ставрополье была сухая и теплая погода.