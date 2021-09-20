"Ликвидация объявлена в 16:14 мск", — сказали в пресс-службе.

В пресс-службе ФГУП "Атомфлот" "Интерфаксу" уточнили, что на борту "Ленина" произошло задымление.

"При ремонте жилой каюты произошло задымление . Фактического возгорания не произошло, на борту производились работы по снятию лакокрасочных материалов с использованием строительного фена", — пояснили в пресс-службе предприятия.

Собеседник агентства добавил, что в результате инцидента люди не пострадали, музейные экспозиции также остались невредимы.

Ранее в ГУ МЧС России по Мурманской области сообщили, что в 13:49 мск поступила информация о возгорании на борту ледокола-музея "Ленин". В 13:59 ему была присвоена категория БИС-1, в 14:40 — снята. В итоге сгорела каюта на площади 8 кв.м.

Мурманская транспортная прокуратура начала проверку по факту произошедшего. По информации надзорного ведомства, возгорание произошло "в одном из помещений на нижней палубе при производстве ремонтных работ".

Как сообщалось, 12 марта текущего года ледокол-музей "Ленин" возобновил работу после пандемии.

В 2016 году ледокол "Ленин" получил статус памятника истории и культуры федерального значения. В октябре 2018 года состоялась церемония вручения паспорта и охранного обязательства.

Этот музей является одной из наиболее посещаемых достопримечательностей Мурманской области. По подсчетам "Атомфлота", его посетили около 500 тыс. человек. На борту судна регулярно проходят экскурсии, визиты делегаций, проводятся официальные мероприятия и образовательные проекты. На ледоколе размещен информационный центр по атомной энергии и постоянно действующая экспозиция "Атом и Арктика".

Ранее эксперты заявляли, что ледокол пользуется большим спросом у туристов из КНР.

Весной 2014 года по программе приграничного сотрудничества "Коларктик" на борту ледокола "Ленин" был открыт мультимедийный музейно-образовательный комплекс Arctic Expo Centre — Nuclear powered icebreaker Lenin. На реализацию проекта было выделено около 1,177 млн евро. Разработкой дизайна занималась британская компания Sarner, за производство выставочного оборудования отвечали специалисты российской группы компаний "Синяя чайка".

Ледокол "Ленин" — первое в мире судно гражданского назначения с ядерной установкой — был заложен 24 августа 1956 года на Адмиралтейском заводе в Ленинграде, сдан министерству морского флота 3 декабря 1959 года. В 2009 году ледокол пришел к месту своей вечной стоянки у понтонного причала морского вокзала в Мурманске. С 2010 года на его борту на постоянной основе начал функционировать музей.