Авиакомпания планирует летать по средам и воскресеньям.

Ранее сообщалось о планах выполнять рейсы один раз в неделю — по воскресеньям.

Nordwind Airlines также выполняет рейсы из Ярославля в Симферополь.

Nordwind входит в десятку крупнейших авиакомпаний РФ по пассажиропотоку. Компания базируется в московском "Шереметьево" и ряде региональных аэропортов. Парк компании состоит из 49 воздушных судов Boeing-737, -777, A330 и A321 и других, маршрутная сеть превышает 200 направлений.

Аэропорт "Туношна" находится в собственности Ярославской области. Пассажирский терминал обеспечивает отправку до 150 пассажиров в час.