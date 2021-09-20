В августе 2020 года, когда мировое авиасообщение было более существенно ограничено, чем сейчас, "Домодедово" обслужило 2,3 млн человек.

На внутренних линиях в прошлом месяце обслужено 2,2 млн человек (+25% к 2019 г.). Наибольший прирост трафика зафиксирован в Сочи, Симферополь, Калининград, Геленджик и Анапу: пассажиропоток в эти города составил 883 тыс. человек, что 64% больше, чем в августе 2019-го.

На международных линиях "Домодедово" обслужило в августе 604 тыс. (-57% к 2019 г.).

Крупнейшие базовые авиакомпании "Домодедово" — S7, "Уральские авиалинии", Red Wings.

Другие аэропорты Московского авиаузла — "Шереметьево" и "Внуково" — не отчитывались о перевозках за прошлый месяц.