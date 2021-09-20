Ранее сообщалось, что рейсы планируются до 30 октября текущего года.

Летать в Казань планируется дважды в неделю: по вторникам (вылет из Калуги в 10:10, из Казани — в 14:25, время местное) и пятницам (вылет из Калуги в 9:55, из Казани — в 12:30).

"РусЛайн" выполняет регулярные и чартерные перевозки пассажиров, базируется в московском аэропорту "Внуково". Парк компании состоит из региональных самолетов Bombardier CRJ-100/200 вместимостью до 50 кресел. По данным Росавиации, в 2020 году "РусЛайн" перевезла 374,8 тыс. пассажиров, заняв по этому показателю 19-ю строчку среди авиакомпаний РФ. Контролирует авиаперевозчика предприниматель Николай Уланов.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", АО "Международный аэропорт "Калуга" на 100% принадлежит министерству экономического развития Калужской области. Из аэропорта выполняют полеты авиакомпании "Азимут", "РусЛайн" и S7 Airlines. По итогам 2020 года аэропорт обслужил более 130 тыс. пассажиров.