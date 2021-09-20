«Первоначально островное государство намеревалось открыть свои границы для туристов в декабре, но власти Фиджи улучшили прогноз, поскольку в стране успешно проводится вакцинация от коронавируса. По словам министра торговли, туризма и транспорта Фаяза Коя, власти работают над тем, чтобы запустить международный туризм уже в ноябре», — пишет издание.

Как отмечает портал, туристам для посещения Фиджи потребуется либо сертификат о полной вакцинации от коронаивруса, либо справка с отрицательным результатом ПЦР- или экспресс-теста на ковид. Предполагается, что на первом этапе въезд будет разрешен путешественникам из стран «зеленого списка», куда входят Австралия, Новая Зеландия, Япония, Канада, Южная Корея, Сингапур и некоторые штаты США. Между тем, перечень стран планируется пересмотреть в пользу расширения.

Кроме того, прибывающим гражданам необходимо загрузить приложение CareFiji на свои телефоны до прибытия в страну: туда нужно ввести свои контактные данные, загрузить справки и тесты и получить уникальный QR-код. Также туристы могут забронировать на этой платформе гостиницу из списка одобренных Минздравом Фиджи.

По словам генерального директора национальной туристической организации Фиджи (Tourism Fiji) Брента Хилла, нацпер республики Fiji Airways будет играть важную роль в запуске международного туризма, предлагая путешественникам авиабилеты со скидками или по спецпредложениям.

По данным правительства Фиджи, в стране получили хотя бы первую дозу вакцины от коронавируса 97,2% населения, полностью вакцинированы почти 40% жителей республики.

Фиджи – архипелаг в Тихом океане. Среди островов, расположенных в Океании, это одно из наиболее развитых туристических направлений. Острова очень популярны среди любителей дайвинга, серфинга и рыбалки. Также страну нередко выбирают туристы для проведения свадебных церемоний.