Последние полеты между городами будут осуществлены 3 октября и 31 октября соответственно.

До начала реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта "Богашево" в августе "Уральские авиалинии" выполняли рейс Москва-Томск-Москва ежедневно раз в сутки, "Аэрофлот" — три раза в сутки.

В пресс-службе "Уральских авиалиний" "Интерфаксу" подтвердили информацию о приостановлении полетов по маршруту. "Рейсы не приносят прибыли", — пояснил сотрудник пресс-службы.

Представитель "Аэрофлота" не ответил на вопросы агентства.

В грядущем зимнем расписании регулярные рейсы между Москвой и Томском будут осуществлять две авиакомпании: "Победа" (7 раз в неделю) и S7 Airlines (12 раз в неделю).

Аэропорт "Богашево" открыт в 1967 году. В настоящее время сотрудничает с 11 российскими авиакомпаниями, которые выполняют рейсы по 19 направлениям внутри страны. Пассажиропоток "Богашево" в 2020 году снизился в 2,2 раза, до 348,4 тыс. человек.