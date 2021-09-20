Финансирование предназначено для строительства домов и комплексной инженерной подготовки территории курорта.

Ранее сообщалось, что общая площадь территории первого этапа строительства составляет 29,5 га. Площадь всех зданий — 53,2 тыс. кв. м, дома будут рассчитаны в общей сложности на 234 квартиры. Максимальная высота домов — 4 этажа.

Объем инвестиций в первый строительный этап проекта, получившего название Gatchina Gardens, оценивается в 3,6 млрд рублей. Финансовым партнеров выступает Сбербанк, который в июне 2019 года уже предоставил проектное финансирование с применением эскроу-счетов в размере 1,9 млрд рублей.

Дома планируется вводить в эксплуатацию поэтапно, завершить строительство всех зданий первого этапа предполагается не позднее lll квартала 2022 года.

Инвестором проекта выступает CastorX Capital, которая планирует вложить в создание города-курорта Gatchina Gardens не менее 210 млрд рублей, включая строительство жилья, спортивных объектов и зон отдыха. В рамках проекта, разделенного на три этапа, к 2030 году планируется построить около 1 млн кв. м малоэтажного жилья бизнес-класса.

CastorX Capital занимается реализацией проектов по строительству жилья, отелей, торговых комплексов, объектов спорта и отдыха (гольф-клубов, теннисных клубов, лыжных баз, курортов, лодочных станций). Группу контролирует шведский бизнесмен Ханс-Аке Уггла.