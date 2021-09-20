"Задача проекта — сделать доступными для жителей муниципальных образований уникальные коллекции и экспонаты, которые хранятся в самом крупном музее региона", — говорится в сообщении.

"Музейный экспресс" работает в регионе с 2010 года. За это время он побывал в девяти районах и пяти малых городах. Музейные выставки, мастер-классы, лекции, концерты посетили более 80 тыс. человек.

После возобновления проекта музейщики решили первым посетить Слюдянский район на берегу озера Байкал. Передвижные выставки "Старейшая сокровищница Сибири" и "Апостол Америки и Сибири. Жизнь и деяния Святителя Иннокентия (Вениаминова)", а также занятия и лекции для школьников, пройдут 20-24 сентября в библиотеках городов Байкальск, Слюдянка и поселка Култук.

Проект реализуют в рамках губернаторской программы "Деятели культуры и искусства — жителям Иркутской области" за счет регионального бюджета. Все мероприятия являются бесплатными.