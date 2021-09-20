В октябре рейсы будут совершаться один раз в неделю. С ноября — два раза в неделю. На линии будет летать Embraer-190 с компоновкой на 110 мест.

"Наши планы по международным маршрутам зависят от нескольких факторов, на которые компания не может влиять, а также от того, получим ли мы разрешения на эти полеты. Но в приоритетах полеты из Калининграда в Ташкент, Алма-Ату, Берлин, Минск, Прагу и Дюссельдорф", — говорил в мае 2021 года заместитель генерального директора, коммерческий директор Nordwind Антон Маттис.

Nordwind входит в число крупнейших авиакомпаний России по пассажирообороту. Базируется в московском "Шереметьево" и ряде региональных аэропортов.