Так, авиакомпания начнет полеты в четыре города Таджикистана: Душанбе, Ходжент, Бохтар (прежнее название — Курган-Тюбе) и Куляб. Рейсы по каждому из направлений будут выполняться одним раз в неделю до конца марта 2022 года.

С той же регулярностью авиакомпания будет выполнять рейс Томск-Ош (Киргизия).

Начало полетов предполагается 6 ноября.

Регулярные рейсы из Томска в Среднюю Азию не выполняются с 1990-х годов. Исключением является единственный полет "Уральских авиалиний" в феврале 2015 года в Ош: данный рейс был заявлен как регулярный, но после единственного полета его отменили из-за низкого спроса.

Аэропорт "Богашево" открыт в 1967 году. В настоящее время сотрудничает с 11 российскими авиакомпаниями, которые выполняют рейсы по 19 направлениям внутри страны. Пассажиропоток "Богашево" в 2020 году снизился в 2,2 раза, до 348,4 тыс. человек.

S7 — одна из крупнейших российских авиакомпаний, основана супругами Владиславом и Наталией Филевыми. Авиакомпания базируется в московском "Домодедово" и новосибирском "Толмачево".