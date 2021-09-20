"Будет нанесен значительный материальный ущерб. Мы надеемся, никаких травм не будет", — заявил президент Канарских островов Анхель Виктор Торрес. Он также добавил, что повторное извержение не ожидается.

На данный момент лава движется в сторону моря со скоростью около 700 м/час. Два потока проходят по малонаселенной покрытой лесами территории. Власти заявляют, что потоки скорее всего соединятся до того, как достигнут моря.

Сообщается о примерно 20 уничтоженных домах.

Ранее власти Пальмы были вынуждены эвакуировать 5 тыс. жителей из-за извержения вулкана. Также премьер-министр Испании Педро Санчес в связи со сложившейся ситуацией отложил отъезд в Нью-Йорк и прибыл на остров.

До извержения на острове, где проживают около 85 тыс. человек, примерно неделю отмечалось повышение сейсмической активности.

Предыдущий раз на острове в 1971 году извергался вулкан Тенегия.