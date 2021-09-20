Согласно обновленным правилам, для путешествий по стране всеми видами общественного транспорта, в том числе осуществляя трансфер на такси из одного региона в другой, необходимо предъявить сертификат о вакцинации от коронавируса, либо ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки, либо экспресс-тест, сделанный не ранее чем за 48 часов.

Что касается остальных требований, то они не изменились: в кафе, бары и рестораны в помещениях, а также в ночные клубы и на дискотеки пускают только привитых и переболевших, заведения под открытым небом и на территории гостиниц открыты для всех.

В музеи в помещениях можно попасть только с ПЦР- или экспресс-тестом, а в музеи под открытым небом, в том числе на археологические раскопки, вход разрешен всем посетителям. При этом туристические группы могут быть сформированы и допущены на территорию исторических объектов только при наличии сертификатов вакцинации или тестов.

За несоблюдение санитарных мер и масочного режима выписывается штраф в размере 300 евро для физического лица.