В Италии, где в четверг приняли указ об обязательном паспорте о вакцинации с 15 октября для работников как государственного, так и частного сектора, накануне зафиксировали более 5,1 тыс. новых случаев за 24 часа. При этом средний ежедневный показатель за неделю по стране снизился до 4,6 тыс.

В Великобритании после пикового показателя 8 сентября в 38 тыс. случаев заболевания также наметилась тенденция снижения заболеваемости. На этой неделе в четверг сообщили о 26,3 тыс. новых случаев коронавируса за сутки.

Заболеваемость коронавирусом в целом уменьшается в Испании с начала сентября. Средний показатель за последние семь дней составил около 3,3 тыс. случаев, это ниже, чем в начале сентября.

В Португалии количество выявленных в четверг случаев COVID-19 составило около 1 тыс. Для сравнения: 10 сентября этот показатель составлял 1,3 тыс. случаев за сутки.

Однако, например, в Германии ситуация несколько иная: в понедельник сообщали о 5,5 тыс. случаев за сутки, тогда как к пятнице этот показатель вырос вдвое и составил 11 тыс.

Во Франции ситуация с коронавирусом неоднородная. Самый высокий за последние месяцы показатель был зафиксирован в конце августа — более 35 тыс. случаев. В сентябре средний прирост снизился до 9 тыс., но он то увеличивается, то уменьшается.

Во многих европейских странах действуют так называемые "санитарные паспорта", которые необходимы для посещения некоторых общественных мест и поездок. В странах ЕС активно ведется кампания по вакцинации от коронавируса. Согласно опубликованным данным, в ЕС привито как минимум первой дозой вакцины от коронавируса более 78% населения возрастом старше 18 лет.