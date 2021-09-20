Эвакуация была объявлена обязательной в ряде районов, для людей были подготовлены временные убежища.

"Людей просят быть предельно осторожными и держаться подальше от зоны извержения, чтобы избежать ненужного риска", — говорится в заявлении местного правительства.

Президент Канарских островов Анхель Виктор Торрес заявил, что зона извержения покрыта лесами и является малонаселенной. Он добавил, что пока сообщений о жертвах не поступало.

Тем не менее, лава уже достигла нескольких домов и сделала ряд дорог непроходимыми.

Премьер-министр Испании Педро Санчес в связи со сложившейся ситуацией отложил отъезд в Нью-Йорк и прибыл на остров.

"Все службы готовы действовать скоординировано", — написал Санчес в твиттере.

До извержения на острове, где проживают около 85 тыс. человек, примерно неделю отмечалось повышение сейсмической активности.

Предыдущий раз на острове в 1971 году извергался вулкан Тенегия.