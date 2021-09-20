Прямые рейсы будут выполняться из 13 городов в Сочи, Симферополь и Краснодар, сообщил перевозчик.

Программу прямых рейсов из регионов РФ в города черноморского побережья "Аэрофлот" запустил в мае этого года. Полеты выполнялись из 13 городов в Симферополь, Анапу, Сочи, Краснодар и Ростов-на-Дону.

"Летний сезон показал востребованность региональной маршрутной сети и актуальность её дальнейшего развития. За период с мая по август 2021 года было перевезено почти 500 тыс. пассажиров, загрузка составила более 80%", — сообщили в компании.