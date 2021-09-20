"В течение суток 20 сентября в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с", — говорится в пресс-релизе.

Спасатели советуют жителям полуострова и туристам не ходить в горы и лес, не гулять у моря в шторм, отложить походы с палатками до улучшения погоды, на улице держаться подальше от ветхих и рекламных конструкций и не оставлять автомобили под деревьями.

Синоптики уточняют, что в начале рабочей недели погода в Крыму будет определяться зоной атмосферного фронта.

"Температура воздуха ночью +12...+17°, в горах +6...+11°; днем +19...+24°, в горах +13...+18°. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14 м/с, отдельные порывы — до 15-20 м/с. К середине недели интенсивность процесса постепенно ослабеет. Температура воздуха понизится на 4-6°", — сообщается в информации на сайте крымского гидрометцентра.