"Стартовавшие 16 апреля 2019 года работы, которые были нацелены на укрепление конструкций и на обеспечение безопасности, завершены в срок", — отмечается в коммюнике компании.

В документе говорится, что "подготовлен план реставрации". Как отмечается, "работы начнутся уже этой зимой".

В апреле 2019 года в соборе, который считается одним из символов Парижа, произошел сильный пожар. Президент Франции Эммануэль Макрон обещал, что реставрация займет пять лет. Однако, как отмечает газета Le Figaro, уже сейчас ясно, что за такой срок полностью завершить все работы не удастся.

Собор Парижской Богоматери находится в самом центре Парижа и является символом французской столицы, а также одним из самых известных памятников в Европе. Он возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период с 1163 по 1345 годы.

Ежегодно собор посещали 14 млн человек. Кроме того, собор Парижской Богоматери фигурирует в ряде художественных произведений — прежде всего, в одноименном романе Виктора Гюго.