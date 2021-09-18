"Группа сейчас находится в 30 км от Катайги (поселок в Верхнекетском районе Томской области — ИФ), все живы. Ждем, что к воскресенью вечером они прибудут в Томск", — сказала Калюжная.

По ее данным, тургруппа передвигается на болотоходах, с техникой возникли проблемы.

"Они сунулись в болото, где возникли технические проблемы с техникой, сменили маршрут, поэтому мы не могли их отследить", — пояснила Калюжная.

Как сообщалось, группа из девяти человек, в составе которой были члены РГО, отправилась в экспедицию по Красноярскому краю и Томской области, но с 11 сентября они перестали выходить на связь.