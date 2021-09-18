"С 18 сентября допускается проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий в закрытых помещениях с привлечением зрителей, которые обязаны держать дистанцию 1,5 метра друг от друга. При этом наполнение зрительских мест не может превышать 50%, а каждые три часа в помещении должна проводиться дезинфекционная обработка", — говорится в сообщении.

Также разрешается проведение мероприятий на базе библиотек и музеев, учреждений культуры и искусства при условии наполняемости залов не более 75%. До 75% увеличена и наполняемость залов кинотеатров и фитнес-центров в Абакане, Черногорске и Саяногорске при наличии у них паспорта коллективного иммунитета.

Кроме того, организации общественного питания, получившие паспорт коллективного иммунитета, теперь могут работать без ограничения времени. Однако при этом максимальное количество посетителей не должно превышать 75% от числа заявленных в паспорте готовности объекта.

В остальном действующий режим санитарно-эпидемиологических правил оставлен без изменений и продлен до 17 октября.

По данным регионального Минздрава на пятницу, за последние сутки в республике выявлено 115 новых случаев заражения коронавирусом, девять человек скончались. Всего с начала года в Хакасии подтверждено 19 тыс. 714 случаев инфицирования, умерли 676 человек.