Также разрешается проведение мероприятий на базе библиотек и музеев, учреждений культуры и искусства при условии наполняемости залов не более 75%. До 75% увеличена и наполняемость залов кинотеатров и фитнес-центров в Абакане, Черногорске и Саяногорске при наличии у них паспорта коллективного иммунитета.
Кроме того, организации общественного питания, получившие паспорт коллективного иммунитета, теперь могут работать без ограничения времени. Однако при этом максимальное количество посетителей не должно превышать 75% от числа заявленных в паспорте готовности объекта.
В остальном действующий режим санитарно-эпидемиологических правил оставлен без изменений и продлен до 17 октября.
По данным регионального Минздрава на пятницу, за последние сутки в республике выявлено 115 новых случаев заражения коронавирусом, девять человек скончались. Всего с начала года в Хакасии подтверждено 19 тыс. 714 случаев инфицирования, умерли 676 человек.