Калининградская область получит кредит в объёме около 3,1 млрд рублей, который будет направлен в качестве софинансирования на создание инженерной инфраструктуры, обеспечивающей развитие туризма в прибрежной агломерации Калининградской области.

В рамках проекта будет построен санаторно-курортный комплекс, включающий санаторий на 800 мест, гостиница на 200 номеров, другие оздоровительные комплексы, а также коммерческие площади для сдачи в аренду, в том числе под детский образовательный центр, ремесленнические мастерские, торговые ряды. Общая площадь создаваемых в рамках проекта объектов составит 115,8 тыс. кв. метров.

Также в ходе развития прибрежной агломерации Калининградской области будет решён вопрос с обеспечением природным газом ФГКУ "Комбинат "Ладога" Росрезерва, детского круглогодичного спортивно-оздоровительного центра в посёлке Филино Светлогорского района, что снимет существующие ограничения по подключению потребителей прибрежной части области.

Другая часть инфраструктурного кредита будет направлена на реализацию инновационного проекта "Центр опережающего развития "Карбоновая долина", а именно на финансирование затрат на строительство станции водоподготовки в посёлке Янтарный.

Базовое условие для предоставления финансирования из ФНБ — его доля в каждом проекте не более 80% с платой за пользование в размере 3,5% годовых и ежегодным погашением долга начиная с пятого года в течение 25 лет.